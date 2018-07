TV-Kritik "Tschiller - Off Duty": So ist der "Kino"-Tatort von Til Schweiger

Nach der Ermordung seiner Ex-Frau ist nun auch Tochter Lenny (Luna Schweiger) spurlos verschwunden. Die junge Dame ist auf eigene Faust aufgebrochen, den Tod ihrer Mutter zu rächen. Aber obwohl Lenny ihr Vorhaben raffiniert geplant hat, gerät sie in Istanbul in die Fänge einer kriminellen Bande. Tschiller begibt sich sofort auf die Suche, begleitet von seinem Freund und Kollegen Yalcin Gümer (Fahri Yardim). Er hechtet über Häuserschluchten, stürzt sich in Zweikämpfe und kommt mit einem Mähdrescher auf dem Roten Platz in Moskau an. Istanbul ist erst das erste Ziel der Hatz durch eine Welt, in der auch das Verbrechen globalisiert ist.