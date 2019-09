TV-Kritik "Tatort: Falscher Hase": Kalter Retrokrimi mit toller Ausstattung

Kalt ist es in diesem "Tatort", im Polizeirevier und draußen in der Provinz, wo Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich) ihren Fall lösen müssen. Und kalt ist auch der Kriminalfall, der so vorhersehbar und langatmig ist, dass selbst die penibel ausgesuchten Reminiszenzen an die 80er-Jahre bei Ausstattung, Kostümen und Musik nur schwerlich trösten.