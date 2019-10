Eine überspitzte und ironische Darstellung gehört zum Murot-"Tatort" dazu. Der neueste Fall ist aber dermaßen von Klischees überladen, dass das Zuschauen phasenweise nur schwer zu ertragen ist. Etwa wenn Brenner um sich schießt, dabei aber weiter beständig an seiner Zigarre qualmt oder in einer kurzen Feuerpause Whisky trinkt und mit seiner Mundharmonika Lagerfeuer-Feeling verbreitet. Den unangenehmen Höhepunkt des Stereotypen-Theaters bildet er aber, wenn er sich am Ende des Films mit einem gequälten "Lasst mich zurück, ihr seid ohne mich schneller!" in die Luft sprengt, um den übrigen Mitstreitern die Flucht vor den Gangstern zu ermöglichen.