Der Anfang ist eigentlich noch das Beste an diesem "Tatort". In der Episode "Krieg im Kopf" steigen wir mit einer veritablen Geiselnahme durch einen Ex-Soldaten ein, der Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) im Göttinger Polizeipräsidium ein Messer an den Hals hält. Lindholms neue Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) rettet sie mittels präzisem Schuss in die Schläfe des Angreifers.