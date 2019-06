Bestechung und Scheinfirmen, Amtsträger und Parteienförderung: Was für ein Timing, dass der Wien-"Tatort" zwei Wochen nach jenem Ibiza-Video ausgestrahlt wurde, das ein Polit-Beben in der Alpenrepublik auslöste. Was für ein Pech aber auch, dass jede Krimi-Fiktion nur zurückbleiben kann hinter der Strache-Realität. Was damals im März 2018 beim "Tatort"-Dreh so ganz außerhalb jeder Vorstellungskraft lag, darüber wundert sich heute keiner mehr in Österreich.