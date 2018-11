TV-Kritik "Das Boot": Landgang auf vermintem Terrain

Was ist richtig, was ist falsch? Krieps spielt diesen, auch inneren Zwiespalt sehr gekonnt ohne große Worte, leise und vorsichtig. Ihr Bruder ist als Funker an Bord des U-Boots, das von Kapitänleutnant Hoffmann (Rick Okon, dem Dortmunder "Tatort"-Kommissar) kommandiert wird. Mit ihm gelingt eine weitere differenzierte Figur: Ein junger Mann, der an seine Mission glaubt, massiv unter Druck steht, aber menschlich ansprechbar bleibt.