Sebastian Bezzel und Gregor Bloéb glänzen im Tatort

Er ist mit seiner Festival-Bändchen-Kollektion am Handgelenk wie einst Wolfgang Petry sicher verrückt, aber nicht lächerlich überzeichnet, weshalb er durchaus faszinierend ist. Schauderhaft steril und ganz in Weiß gehalten ist Bordauers Etage des Krankenhauses. "Schräg, nicht?", fragt er Odenthal mit einem Anflug von Irrsinn in der Stimme, als in einem Glaskubus einer Patientin mit Hilfe von zahlreichen Roboterarmen ein Chip in den Kopf eingepflanzt wird.