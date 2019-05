TV-Karriere kommt wieder ins Rollen Chrissy Teigen spielt Richterin in Reality-Show mit Mutter Vilailuck

Model und Buchautorin Chrissy Teigen (33, "Cravings: Recipes for All of the Food You Want to Eat") hat eine neue Rolle ergattert: In der Reality-Serie "Chrissy's Court" soll sie eine Zivilrichterin spielen. An ihrer Seite ist ihre Mutter Vilailuck Teigen, die als Gerichtsdienerin für Ordnung sorgen soll. Die Serie ist der CBS-Serie "Judge Judy" nachempfunden und soll im April kommenden Jahres auf dem US-Streamingdienst Quibi starten, geplant sind zehn Folgen à zehn Minuten.