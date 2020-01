TV-Film "Nur mit dir zusammen" Startet Vanessa Mai jetzt auch als Schauspielerin durch?

Bisher kannte man Vanessa Mai (27, "Regenbogen") nur als Sängerin. Nun feiert sie ihr Schauspieldebüt in der Tragikomödie "Nur mit dir zusammen" (25.1., 20:15 Uhr, das Erste). An ihrer Seite ist einer der besten seiner Zunft zu sehen: "Tatort"-Star Axel Prahl (59). Er spielt ihren Vater Wim, einen alternden Rockstar, zu dem die aufstrebende Sängerin Juli (Mai) keinen Kontakt mehr hat. Wegen eines schweren Schicksalsschlags müssten sich die beiden eigentlich wieder annähern, doch das ist gar nicht so einfach...