TV-Film "Ein ganz normaler Tag" Sonja Gerhardt kämpft für mehr Zivilcourage

Im Film geht es um eine Schlägerei in einer Trambahn und Zeugen, die sich plötzlich an nichts mehr erinnern wollen. Glauben Sie, das kommt in der Realität oft vor?

Sonja Gerhardt: Leider gibt es sehr viele solcher Ereignisse. Erst vor kurzem wurde ein homosexuelles Paar in einer Berliner Straßenbahn verbal attackiert, aber andere Fahrgäste griffen zum Glück schützend ein. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen anderen so etwas antun. Denn jeder kann sein Leben so führen wie er es möchte. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, den Leuten zu zeigen, wie man in einer solchen Situation am besten reagiert.