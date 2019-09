Luke Mockridge moderiert das "Glücksrad"

Nachdem der 30-Jährige in der vergangenen Sendung eine Mini-Version von "Wetten, dass..?" auf die Bühne zauberte, lässt Mockridge diesmal seine Studiogäste am "Glücksrad" drehen". In bester Peter-Bond- und Frederic Meisner-Manier gibt Mockridge am Freitag ehemaligen "Glücksrad"-Versagern eine zweite Chance an der Fragewand.