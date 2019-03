TV-Aus nach dem Skandal? "Fuller House"-Star Lori Loughlin: Ist ihre Karriere jetzt vorbei?

Das wird Lori Loughlin vorgeworfen

Loughlin und ihr Mann, Modedesigner Mossimo Giannulli (55), werden beschuldigt, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um ihre zwei Töchter in ein Ruder-Team der University of Southern California zu bekommen. Die Schauspielerin befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß: Loughlin soll nach ihrer Verhaftung durch das FBI eine Kaution von einer Million Dollar (etwa 880.000 Euro) hinterlegt haben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Giannulli war bereits am 12. März verhaftet worden und musste die gleiche Summe zahlen. Insgesamt 50 Personen sollen in den US-Bestechungsskandal verwickelt sein. Darunter neben Loughlin auch "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (56). Ihnen allen wird vorgeworfen, die Studienplätze ihrer Kinder an Elite-Unis illegal erworben zu haben.