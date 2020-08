Turtelnd bei Instagram Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc sind ein Paar

Die Familie kennt Yeliz Koc bereits

Für die Familie des 28-Jährigen dürften die Turtelfotos nicht überraschend kommen. Sie kennen Koc bereits. In den Kommentaren schickte Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) ein Herz und Mutter Natascha Ochsenknecht (56) eine tanzende Frau, einen tanzenden Mann sowie ein grinsendes Emoji. Beim Geburtstagsessen von Natascha Ochsenknecht, die am 17. August 56 Jahre alt wurde, war Koc ebenfalls anwesend, was die beiden Frauen jeweils in ihren Instagram Stories dokumentierten.