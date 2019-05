Turbulentes Jahr Nach Rauswurf: James Gunn dachte, seine Karriere ist vorbei

Das half ihm in dieser schweren Zeit

Was Gunn wieder auf die Beine half, war die Unterstützung seiner Kollegen, seiner Familie und seinen Freunden: "Die ganze Liebe, die mir entgegengebracht wurde, war absolut überwältigend", so Gunn. Schon kurz nach dem Rauswurf hatten sich viele Stars, die unter Gunn am "Guardians"-Franchise gearbeitet hatten, für den Regisseur eingesetzt. "Wir unterstützen James Gunn voll und ganz", hieß es unter anderem in einem offenen Brief aus dem vergangenen Juli, der von Saldana, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Michael Rooker und Gunns Bruder Sean unterschrieben wurde.