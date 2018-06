Wagenknecht wendet sich gegen Ruf nach grenzenlos möglicher Zuwanderung

Bei dem dortigen Parteitag hatten sich zuvor interne Machtkämpfe und Richtungsstreitigkeiten des Spitzenpersonals zugespitzt. Hintergrund ist ein Konflikt über die Einwanderungspolitik. Wagenknecht hatte sich in Leipzig erneut gegen den in der Partei verbreiteten Ruf nach grenzenlos möglicher Zuwanderung gewandt. Dies zog eine hitzige Debatte nach sich, in der sie teils Zustimmung, teils Ablehnung erfuhr. Fraktions- und Parteispitze kündigten anschließend einen gemeinsamen Versuch an, ihren Streit in geordnete Bahnen zu lenken. Dazu soll es unter anderem eine gemeinsame Klausur geben.