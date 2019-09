Hyperloop: Mit 482 km/h durch die luftleere Röhre

Der in Garching in den "SpaceMaker"-Werkstätten der TU München entstandene Prototyp raste zuletzt mit 482 Kilometern pro Stunde durch eine luftleere Röhre. "Wir sind uns inzwischen sicher, dass es wirtschaftlich betrieben werden kann", sagt Domenic Radeck. Denn neben der Supergeschwindigkeit feilen die Studenten auch an Sicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit, damit die schnelle Röhre kein schnelles Ende findet. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Als nächsten Schritt bastelten die jungen Technologen an einem Hyperloop-Ring, der eher die Dimensionen des Tunnels einer Spielzeugeisenbahn hat. Darauf folgen soll eine 20 Meter lange große Röhre, in denen eine mit vier Personen besetzte Kabine getestet werden kann.