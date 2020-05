"Wir haben erwartet, dass er auch Moscheen ins Visier nimmt", sagte Inan. Deshalb hätten auch andere muslimische Gotteshäuser in der Region Kontakt mit der Polizei gehabt. Es habe zwar seit Jahren eine latente Sorge gegeben, so Inan. Aber es sei doch überraschend, dass sich jemand auch in dieser ländlicheren Gegend, in der nicht so viele Muslime und Türken leben wie etwa in München, derart radikalisiert. "Man hat da eher in Frieden gelebt. Nun sind wir verängstigt."