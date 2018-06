In den großen Städten jubelten die Oppositionsanhänger

Erdogan beschwor am Sonntag einen "Festtag der Demokratie", eine Beschreibung des Wahltags, der die aufgebrachte Opposition nicht zustimmt. Vor dem AKP-Hauptquartier in Ankara feierten zwar Anhänger Erdogans. Dass allerdings nicht das ganze Land in Partystimmung war, ließ sich daraus schließen, dass vor der Parteizentrale und der Wahlkommission in Ankara Kipplaster in Stellung gebracht wurden, um die Zufahrtsstraßen zu blockieren. Die größte Oppositionspartei CHP rief ihre Anhänger dazu auf, vor die Wahlkommission zu ziehen.