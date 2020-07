Türkisch-arabische Küche Essen für Kids: Drei schnelle Rezepte von Seyda Taygur

Wie bringen Sie Ihre Kinder dazu, gesund zu essen?

Taygur: Viele stellen mir diese Frage, wie ich es schaffe, dass meine Tochter ohne Probleme so viel Obst und Gemüse isst und es regelrecht liebt. Ich denke, es ist eine Glückssache. Ehrlich gesagt habe ich von Anfang an darauf geachtet, nicht extra für sie zu kochen, abgesehen von der Breizeit. Sie durfte beziehungsweise musste das essen, was auf den Tisch kam. Außerdem wurde Celia nicht ständig gefragt, was sie essen will. Es war und ist selbstverständlich, dass alle am Tisch essen, was gekocht wurde.