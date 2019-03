Am Freitag kam es nun zu einem erneuten Aufeinandertreffen des Fußballprofis mit dem Politiker. Die Zeitung "Hürriyet" schreibt, Özil und Amine hätten Erdogan am Freitag auf am Flughafen in Istanbul im Regierungsterminal empfangen. Und diesmal hatte Özil mehr als nur ein Trikot als Geschenk für den Staatschef dabei.