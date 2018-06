Türkei-Wahl am Sonntag LMU-Experte sicher: "Die große Mehrheit steht hinter Erdogan"

Erdogan hat angedeutet, dass er auch eine Koalition eingehen würde. Wie könnte die Regierung unter ihm aussehen?

In dem neuen präsidentiellen System ist der Präsident Anführer der Exekutive und der Verwaltung. Das Parlament kann über den Haushalt und einzelne Gesetze entscheiden und der Präsident kann am Parlament per Dekret vorbeiregieren. In diesem Parlament ist es dementsprechend auch nicht mehr so wichtig, dass die Regierung in der Mehrheit ist. Die AKP hat mit der ultranationalistischen MHP sowieso schon eine Art Koalition.