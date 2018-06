München - Sonneneinstrahlung wie am 24. Dezember um 12.01 Uhr? Kein Problem. Regen wie in Dublin im Herbst? Locker. Ozonwerte wie im Hochsommer in Franken? Leichteste Übung: Das neue Großprojekt "TUMmesa" der TU in Freising stellt Klimabedingungen aus dem Freiland realistisch und flexibel nach.