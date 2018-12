TSV 1860 wirkte verunsichert

Bierofka erklärte weiter: "Dann musst du 'all in' gehen." Aber: "Heute haben wir uns selber geschlagen." Und das nicht nur durch den (überflüssigen) Platzverweis gegen Paul. Vor allem in der Anfangsphase wirkte die Mannschaft verunsichert, schaffte es überhaupt nicht, ihr Spiel aufzuziehen und den vor dem Spiel schwer angeschlagenen Gegner vor große Probleme zu stellen.