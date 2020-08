So hatte sich Jens Rauschenbach, Präsident des Halleschen FC, in der vergangenen Woche gegen ein Konzept analog zur DFL ausgesprochen. "Als HFC werden wir dies klar gegenüber dem DFB vertreten, da sich das jeweilige Infektionsgeschehen an den Standorten der 3. Liga stark unterscheidet. Eine einheitliche, zentrale Regelung halten wir daher für den falschen Weg", sagte Rauschenbach dem MDR.