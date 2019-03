Das Ziel: Sechzigs Sieger-Hattrick

"Wir werden es auf jeden Fall versuchen", sagte Bierofka über den dritten Streich in Folge. Der wäre schon in der Hinserie gegen Rostock fast gelungen: Nach zwei überzeugenden Erfolgen in Aalen (4:1) und gegen Cottbus (2:0) lag der TSV an der Ostsee mit 2:0 in Front, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen. Im ausverkauften Grünwalder Stadion soll nun am Sonntag Sechzigs Sieger-Hattrick her.