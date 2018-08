Allen voran Torjäger Grimaldi hat sofort in Sechzigs Startformation Fuß fassen können, während etwa Ex-Spielmacher Timo Gebhart und Michael Görlitz keinen Vertrag mehr bekamen. Kurz vor Schluss des Transferfensters am 31. August, traditionell ein Zeitpunkt, an dem bei Sechzig in der Vergangenheit nicht selten Dauerstress herrschte, können Bierofka und Gorenzel diesmal die Beine hochlegen. Die ersten vier zweigleisigen Neulöwen um Alessandro Abruscia wurden dabei bekanntlich schon vor den Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken perfekt gemacht.