Stefan Aigner mit "mulmigem Gefühl"

Vor dieser Saison zog es ihn schließlich zurück nach Deutschland. Auch die Löwen hatten Interesse an einer Verpflichtung Aigners gehabt haben, allein das Budget gab eine Rückholaktion nicht her. Am Ende wechselte der 30-Jährige zum Mit-Aufsteiger KFC Uerdingen - mit dem er nun in Giesing zu Gast war.