München - "Wie sollen wir so nur die Relegation gewinnen?" Diese Frage war am Sonntagabend im Löwen-Umfeld reihenweise zu hören. An der Grünwalder Straße, wo nach dem 1:3 gegen den FC Bayern II tausende Fans enttäuscht davonzogen, war auch der Satz zu hören: "So brauchen wir erst gar nicht nach Saarbrücken fahren."