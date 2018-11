TSV 1860 verliert beim KSC Daniel Bierofka spricht Löwen Charakter ab: "Es gibt Feuer"

Bierofka über die Einstellung: "Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir naiv verteidigt haben. Wir waren einfach nicht auf dem Platz. Wir waren viel zu nachlässig. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Mentalität gezeigt, die wir hätten zeigen müssen. Jetzt muss sich jeder hinterfragen. Ich muss mich hinterfragen, ob ich die richtigen Spieler aufgestellt habe. Die Spieler müssen sich hinterfragen, warum sie nicht die Leistung gebracht haben in der ersten Halbzeit. Jetzt gibt es keine Aufbauarbeit – im Gegenteil: Es gibt Feuer. Es hat schon in der Kabine richtig Feuer gegeben, nächste Woche wird es das auch. Man kann verlieren, das ist in Ordnung. Man kann Fehler machen, aber es müssen schon Persönlichkeit und Charakter auf dem Platz sein und die habe ich in der ersten Halbzeit nicht gesehen. So kann man nicht Fußball spielen in der Dritten Liga."