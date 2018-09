…die Gegentore: "Ich habe grade keine gute Analyse vom Spiel, weil ich die Tore nicht mehr so hundertprozentig im Blick habe. Beim 1:1 rutsche ich aus, dann wird der Ball quergeköpft - es ist einfach ärgerlich, dass aus einer solchen Situation ein Tor entsteht. Und beim zweiten Tor - keine Ahnung, was da los war. Ich habe den Ball aus 40 Minuten Entfernung flanken sehen - auf einmal war er drin."

… die Lehren: "Das ist eine ärgerliche Situation, aber wir müssen das abhaken und weitermachen, am Mittwoch haben wir schon das nächste Spiel."

…Wehen Wiesbadens Taktik: "Sie haben gute lange Bälle geschlagen und mit Schäffler einen, der sie vorne verwerten kann. Deren Spiel war einfach: Lange Bälle und dann sehen, was mit dem zweiten Ball passiert. Das haben sie gut gemacht. Unser Spiel? Wir haben heute nicht in die Räume gespielt, in die wir sonst spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das werden wir wohl vom Trainer in den nächsten Tagen erzählt bekommen."

…seinen Gesundheitszustand nach seiner Knieprellung: "Ich selbst war fit."

…das Derby gegen Unterhaching: "Es ist ein Spiel wie jedes andere auch: Ich komme nicht aus München, es ist für mich ein ganz normales Drittligaspiel."

…die Tabelle: "Wie viele Spieltage haben wir? Es interessiert mich einen Scheiß, was die Anderen da oben machen. Mich interessiert nur, was wir machen. Die Tabelle interessiert mich vielleicht im Winter, oder am Ende."

Herbert Paul: Wiedergutmachung bei der SpVgg Unterhaching

Herbert Paul (TSV 1860): "Heute bin ich trotz meines Tores nicht happy. Es ist einfach scheiße, dass wir das Spiel heute verloren haben. Es wäre heute auf jeden Fall mehr drin gewesen. Nach der Pause schenken wir es, ähnlich wie in Rostock, einfach wieder her. Hinten haben wir den Ball ganz gut laufen lassen, aber wir sind nicht mit guten Bällen ins letzte Drittel gekommen. Das war heute das Manko. Wehen hat es gut gemacht, wir haben unsere Stürmer nicht gut in Szene setzen können. Das müssen wir jetzt abschütteln, und den ganzen Fokus auf Haching zu legen. Heute kannst du dich noch ein bisschen aufregen, ab morgen wollen wir das gegen Haching reparieren."