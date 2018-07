Sportarten sollen zeitnah erste Projekte durch Oskar Dernitzky und Vereins- managerin Viola Oberländer in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungsleitern ins Leben gerufen werden.

Daneben sieht die Kooperation Leistungssport-Aktivitäten vor. Erstes Projekt ist das RaceRunning, eine neue Paralympics-Disziplin. Dabei handelt es sich um eine innovative Sportart für behinderte Menschen mit eingeschränktem Gleichgewichtssinn. Ein maßgeschneidertes Dreirad ohne Pedale, der RaceRunner, dient als Sportgerät.

Die Kooperationspartner werden ein RaceRunning-Wettkampfteam in München aufbauen und sich zusammen um den Betrieb des Olympia-Stützpunktes in der bayerischen Landeshauptstadt bewerben. Am 8. Juli 2018, beim Sommerfest des TSV München von 1860 e.V. auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114, wird symbolisch ein RaceRunner übergeben. Die benötigten Sportgeräte für das Wettkampfteam werden von den Löwen mit Unterstützung der Versicherung die Bayerische, der Unternehmer für Sechzig e.V., Norbert Oxée und Robert von Bennigsen angeschafft. Jeder RaceRunner kostet etwa 2.500 Euro.

Das ehemalige Betriebssportgelände von Eon/Bayernwerke an der Isar in Bogenhausen, das der Stiftung Pfennigparade geschenkt wurde, wird derzeit zu einem Sportplatz für Menschen mit Behinderung durch beide Kooperationspartner ausgebaut. Die für den TSV 1860 startende Birgit Kober, Goldmedaillen-Gewinnerin 2016 in Rio de Janeiro in der Disziplin Kugelstoßen (F36), hat dafür die Schirmherrschaft übernommen. Dort werden künftig die aktiven Mitglieder der Löwen mit Behinderung zusammen mit den Sportlern der Pfennigparade trainieren und sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Im Rahmen der Kooperation sind zudem in den nächsten Monaten Führungen durch die Stiftung Pfennigparade für Mitglieder des TSV München von 1860 e.V. geplant, die von Andreas De Biasio durchgeführt werden. De Biasio lebt und arbeitet in der Pfennigparade und ist seit vielen Jahren Löwen-Mitglied und Fan der Fußballprofis, die er bei jedem Heimspiel und den meisten Auswärtsspielen unterstützt.

Lesen Sie auch: Mysteriöse Schmerzen - Gorenzel erklärt Grimaldis Verletzung