Das ließ Sechzig-Investor Hasan Ismaik am Dienstagabend per Pressemitteilung und mit Zitaten seines Sprechers Athanasios "Saki" Stimoniaris versehen, verlauten. Es ging um kolportiert 1,5 Millionen Euro, die die Löwen dem Vernehmen nach dringend für den Spielbetrieb in der Dritten Liga brauchen.