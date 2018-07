München/Istanbul - Recep Tayyip Erdogan hat sich in der Türkei ein regierungstreues Regime aufgebaut. Erdogan gilt in Deutschland wegen seines autoritären Stils und der Inhaftierung politischer Gegner als höchst umstritten. Und Erdogan hat sich einen Fußball-Club geschaffen, zu dem er engste Verbindungen hat - und gegen den die Löwen in ihrem Trainingslager nun testen werden.