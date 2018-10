Folgenschwerer Standard für Sechzig

So auch in der Szene, die nach 25 Minuten zum Freistoß für die Aspacher führte. Paul und Baku gingen knapp 20 Meter vor dem Sechzig-Tor in den Zweikampf, der 20-jährige Angreifer kam zu Fall - und Referee Bastian Börner entschied auf Freistoß. Es sollte ein folgenschwerer Standard sein, Dominik Pelivan zwirbelte den Ball herrlich platziert ins linke Lattenkreuz. (Lesen Sie hier: Die Remis-Löwen in der Einzelkritik)