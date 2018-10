"Das 1:0 war einer der besten Spielzüge, seit ich hier Trainer bin", schwärmte Bierofka über den Angriff, bei dem Startelf-Debütant Romuald Lacazette eine Hereingabe von Stefan Lex per Hacke weiterleitete. Vielsagend fügte Bierofka nach der jüngsten Sieglos-Serie von fünf Partien hinzu: "Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben, es war für uns ein ganz entscheidendes Spiel." Es war die weiß-blaue Erlösung. So schön, dass sich Stadionsprecher Stefan Schneider einen Seitenhieb auf den FC Bayern nicht verkneifen konnte. "Die Würde der Löwen ist unantastbar", rief Schneider nach Schlusspfiff in Anlehnung an die Abrechnung der Bayern-Bosse mit Medien und Kritikern in sein Mikro. (Hier finden Sie alle Stimmen zum Spiel)