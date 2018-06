In der 2. Liga konnte er sich jedoch nie durchsetzen. Sowohl bei diesem Engagement nicht, als auch in der Saison 2014/15 nicht beim 1. FC Heidenheim. In 33 Zweitligaspielen gelangen ihm nur drei Tore und zwei Vorlagen. So richtig startete Grimaldi erst bei Preußen Münster in der Dritten Liga und in der Rückrunde der Saison 2016/17 durch, nachdem ihn bis Anfang 2017 immer wieder Verletzungen zurückgeworfen hatten - zwölf Treffer standen am Ende einer Saison mit vielen Auf und Abs.