Nur die Punkte fehlen noch

Weiterhelfen würde Sechzig, spielerische Überlegenheit und Torchancen in Zähler umzumünzen. Fazit Berzel, der nur durch Dennis Erdmanns Erkrankung in der Startelf stand: "Natürlich fehlen uns die Punkte. Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist", sagte der Abwehrspieler über Bierofkas Ansage vor dem Spiel, gewonnene Heimspiele seien die Basis für erfolgreichen Abstiegskampf: "Es bringt nichts, mit verschenkten Punkten zu rechnen. Stand heute haben wir fünf Punkte und jetzt gilt es, nächste Woche die nächsten drei zu holen."

Dann muss Sechzig am Samstag beim 1. FC Magdeburg antreten, den Auswärts-Doppelpack komplett macht die Fahrt eine Woche später zum Chemnitzer FC.

Lesen Sie hier: Bierofka hat kein Verständnis - aber auch keine Ausrede