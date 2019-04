Eine schwierige Lage also für den gebürtigen Heidelberger. Am Montag gegen Großaspach jedenfalls könnte er wieder einmal von Beginn an auf dem Platz stehen, die Sperre von Efkan Bekiroglu macht's möglich. Seine Leistung werden sich die Löwen-Verantwortlichen ansehen - und vermutlich auch manch anderer Verein.