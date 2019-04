Vorbericht: Der TSV 1860 München stagniert in der Dritten Liga. Nach einem guten Start ins Jahr 2019 stimmten bei den Löwen die Ergebnisse zuletzt nicht mehr. Nun soll gegen den Halleschen FC ein Dreier her. Die Punkte wären auch für die direkte Qualifikation zum DFB-Pokal wichtig. Gegner Halle allerdings ist mit 56 Punkten Vierter in der Liga, schielt seinerseits noch nach oben.

Und bei den Löwen liegt der Fokus derzeit auch mal wieder auf dem nicht-Sportlichen: Die Frage um die finanzielle Zukunft steht weiter mehr oder weniger unbeantwortet in Giesing; drei Optionen stehen zur Wahl, es ist noch unklar, für welchen Weg sich der TSV 1860 München entscheiden wird.

Klar hingegen ist, dass das eigene Top-Talent Dennis Dressel den Löwen erhalten bleibt. Der Youngster, der in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen soll, hat seinen Vertrag verlängert - hier lesen Sie ein Porträt des neuen Löwenprofis.

