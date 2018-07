TSV 1860 München in den Miesen Horrorzahlen: Löwen veröffentlichen Bericht des Schreckens

Einnahmenseite beim TSV 1860 überschaubar

Auf der Einnahmeseite sieht es indes auch nach der Rückkehr in den Profifußball überschaubar aus. So erwartet der TSV 1860 für das Geschäftsjahr 2017/18 ein Minus von 1,6 Millionen Euro nach Steuern. Für die kommende Saison in der Dritten Liga wird demnach mit einem Jahresfehlbetrag von 2,2 Millionen Euro gerechnet.