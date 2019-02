TSV 1860 München gegen VfR Aalen: Wichtiges Spiel für die Löwen

Das bei den Fans ungeliebte Montagabendspiel ist für den TSV 1860 München durchaus wichtig: Noch kein Sieg gelang den Löwen im Jahr 2019 - das soll sich gegen Schlusslicht Aalen ändern. Und ein Sieg ist eigentlich auch Pflicht: Nicht nur, dass die Tabellennachbarn am Wochenende gepunktet haben und somit den Druck auf die Sechzger erhöht haben.

Nein, die Aalener Mannschaft kommt wahrlich schwach nach München, zumindest auf dem Papier. Denn die Mannschaft reist mit einem neuem Trainer ins Grünwalder Stadion: Rico Schmitt ist seit ein paar Tagen neuer Chefcoach.

Doppelbelastung für Bierofka

Besonders ist das Spiel auch für den Chefcoch der Löwen: Daniel Bierofka hat derzeit auch noch Prüfungsstress in seinem Fußballlehrer-Lehrgang. Am Morgen steht eine schriftliche Prüfung an, am Abend dann die Prüfung auf dem Rasen. "Ich habe doppelte Anspannung", sagte Bierofka auf der Spieltags-PK am Sonntag. Schon die letzten Wochen und Monate seien "extrem" gewesen: "Wahrscheinlich kommt das Adrenalin zu den Ohren raus. Aber das wird schon irgendwie funktionieren."

Personell kann der Übungsleiter der Löwen auf Phillipp Steinhart zurückgreifen. Der Standard-Spezialist meldete sich nach überstandender Grippe wieder fit. Auch Aaron Berzel ist nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder dabei.