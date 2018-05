Hasan Ismaik stundet Darlehen

Demnach werden beide Gesellschafter ihre Darlehensforderungen bedingungslos stunden, heißt es in einer veröffentlichten Pressemitteilung. Demnach soll der Spielbetrieb der Sechzger vorerst gesichert sein, unabhängig davon, ob die Giesinger in der kommenden Saison weiter in der Regionalliga Bayern - oder bei einem Aufstieg - in der Dritten Liga spielen.