Neue Chance beim TSV 1860

Der Status Quo: Saibene wurde am 10. Dezember nach neun sieglosen Spielen in Folge entlassen, in den beiden darauffolgenden Partien gegen Holstein Kiel (2:1) und den 1. FC Heidenheim (1:2) stand Owusu nicht mehr im Kader der Ostwestfalen, war beim neuen Trainer Uwe Neuhaus erstmal außen vor. Zuvor war er in elf Zweitligapartien für die Arminen ohne Tor und Vorlage geblieben.