Lorant glaub nicht an eine Bundesliga-Rückkehr

Schließlich spreche man hier über "1860 München und nicht über irgendeinen Dorfverein. Das plätschert alles immer so dahin." An eine Rückkehr in die Bundesliga glaubt der ehemalige Sechzig-Coach nicht mehr: "Ich werde das nicht mehr erleben", sagte Lorant: "Ich wäre ja auch schon froh, wenn sie in die Zweite Liga aufsteigen würden."