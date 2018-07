Dass am Ende der Aufstieg in die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball gelang, war für den Verein letztlich natürlich ein Glücksfall. Dazu beigetragen hat auch, dass der TSV 1860 München wieder in "seinem" Stadion spielt, dem Grünwalder Stadion. "Das war alternativlos und identitätsstiftend für uns", so Reisinger am Freitag. "Wir sind in Giesing daheim", bekräftigte der Löwen-Präsident.