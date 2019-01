…verletzte Spieler: "Die Jungs haben es bisher alle überlebt. Mesch (Marius Willsch, d. Red.) haben wir wegen Adduktorenproblemen ein bisschen rausgenommen, aber er wird morgen spielen können, denke ich. Ansonsten fehlt natürlich Stefan Lex. Der Lexi wird am Freitag nochmal antesten und dann werden wir peu á peu steigern. Wichtig ist für uns, dass er uns nicht längerfristig ausfällt. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, ihm eine Spritze zu geben und ihn für zwei Wochen rauszunehmen. Es bringt uns nichts, wenn das Ding explodiert - da hat keiner was davon. Wichtig ist, dass er in der Rückrunde eine gute Rolle für uns spielt. Benny Kindsvater wird gegen Lotte ausfallen, aber bei ihm habe ich auch die Hoffnung, dass er in der Rückrunde stabil ist."