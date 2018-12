Trainingsstart ist bereits eine Woche zuvor am Freitag, 4. Januar, auf dem Trainingsgelände in Giesing an der Grünwalder Straße 114. Hier steigt auch am Mittwoch, 9. Januar, das erste Vorbereitungsspiel gegen den österreichischen Zweitligisten SV Ried. In Oliva Nova steht dann am Montag, 14. Januar, ein zweiter Test gegen den deutschen Zweitligisten SV Darmstadt an, ferner sei ein weiteres Vorbereitungsspiel in Spanien geplant, teilten die Sechzger mit.