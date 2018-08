Löwen geben weitere Karten raus

In der Regel stehen dem Gastverein in der Dritten Liga zehn Prozent von der Gesamtkapazität zur Verfügung. Wie die Löwen auf Anfrage mitteilten, gibt es aktuell wieder Sitzplatzkarten für die Haupttribüne (noch ungefähr 50) und den Block O (90) in der Stehhalle, sowie Stehplatztickets im Block P auf der Ostkurve angrenzend an die Stehhalle. Für diesen Bereich soll es laut Sechzig sogar noch einige Hunderte Tickets geben. Interessierte sollen im Ticket-Onlineshop einfach auf die entsprechenden Kategorien klicken.