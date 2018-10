Angreifer Adriano Grimaldi köpfte die Sechzger nach einem Eckball in der 64. Minute ins Glück. Doch in der 82. Minute sorgte Würzburgs Simon Skarlatidis wie aus dem Nichts für den Ausgleich. Bitter: Der TSV 1860 war die bessere Mannschaft, auch weil die Kickers ab der 58. Minute in Unterzahl spielten. Allein Grimaldi hatte etliche Chancen, den Sack zuzumachen – doch am Ende blieb es beim 1:1.