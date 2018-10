Präsident Robert Reisinger: Lob an Bierofkas Löwen

Klar sei es "ärgerlich", dass sich Bierofkas Team für "den großen Aufwand nicht belohnt" habe, doch Reisinger mahnte auch an, woher man komme: "Ich weiß gar nicht, ob das nur die Cleverness ist. In der Regionalliga waren wir konditionell besser als die Gegner, da konnte man in manchen Spielen in der 80. Minute auch mal einen Gang zurückschalten. In der Dritten Liga wird jeder Fehler bis zum Schluss gnadenlos bestraft."